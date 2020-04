Futebol espanhol quer voltar em junho com portas fechadas, diz jornal

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os organizadores do Campeonato Espanhol já estão trabalhando com uma data para que o torneio, paralisado por conta do novo coronavírus, seja retomado. O início do campeonato pode acontecer no no dia 5 de junho.

De acordo com o jornal As, o plano, no entanto, só seria colocado em prática com autorização do governo da Espanha e se as decisões da Uefa não se "chocassem" com a data estabelecida.

A Espanha é um dos países mais afetados pelo coronavírus. São mais de 130 mil pessoas infectadas, com 12,4 mil mortes.

No entanto, o número de mortos pelo vírus vem caindo há três dias, fato que vai de encontro às previsões da organização do Campeonato Espanhol.

Mesmo que esta data seja prorrogada, a ideia dos espanhóis é não cancelar o campeonato nacional - como fez a Bélgica recentemente, fato que irritou a Uefa.

No dia em que a competição foi paralisada, o Barcelona liderava a tabela com 58 pontos. O Real Madrid vinha logo atrás, com 56.