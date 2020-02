Funeral de Kobe Bryant será dia 24, aberto ao público e na casa dos Lakers

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após 11 dias de expectativa, choro e homenagens, o funeral de Kobe Bryant tem data marcada e local para atenderá aos pedidos dos fãs. O astro do basquete será velado no Staples Center, casa dos Los Angeles Lakers, em 24 de fevereiro, em cerimônia aberta ao público.A informação foi confirmada pelo jornal local The Los Angeles Times com fontes próximas à organização do evento. A data traz ainda mais significado à cerimônia —24 era a camisa usada por Kobe, considerado o maior jogador da história da NBA, desde 2006.Kobe morreu aos 41 anos em um acidente de helicóptero em Calabasas, próximo a Los Angeles, em 26 de janeiro.O ex-jogador estava no trajeto entre sua casa e a sede da Mamba Academy, organização de basquete criada por ele, para um jogo da filha Gianna, que, ao 13 anos, já era sondada por treinadores de ligas universitárias e morreu ao lado do pai.Entre as demais vítimas do acidente estavam amigos de Gigi e Kobe —Keri e Alyssa Altobelli, Sarah e Payton Chester, Christina Mauser e o piloto Ara Zobayan.Na semana passada, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse que um funeral estava sendo planejado. Desde o acidente, a cidade foi inundada por homenagens a Kobe e sua filha, com memoriais pelas ruas para receber flores, camisas, tênis, cartas e bolas de basquete, além diversos murais com grafites.Os fãs lotaram o entorno do Staples Center no primeiro jogo dos Lakers em casa criando um grande mar roxo e amarelo no centro de Los Angeles. A noite contou com série de homenagens também dentro da arena e teve direito a choro de LeBron James.O craque deixou a esposa, Vanessa, e outras três filhas: Natalia, Bianca e a pequena Capri, de apenas sete meses.