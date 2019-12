Francês campeão mundial coloca Neymar abaixo de Cavani e Mbappé no PSG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após participar do Jogo das Estrelas 2019, amistoso beneficente organizado por Zico e disputado no último sábado no Maracanã, o campeão mundial Bernard Lama foi um dos convidados do Seleção SporTV desta tarde, e falou sobre a situação de Neymar no Paris Saint-Germain.Recordando a transferência frustrada do craque para o Barcelona, o ex-goleiro francês colocou o brasileiro abaixo de Cavani e Mbappé."A torcida do PSG, hoje, quando vai para o estádio, tem o Mbappé como principal nome? Ele passou o Neymar como o número um do PSG?", perguntou o apresentador André Rizek."Acho que tem um Cavani, que é o maior goleador do time de todos os tempos, e a gente adora, porque a mentalidade dele é perfeita. Depois, tem o Mbappé e depois, o Neymar. Com o público, o que o Neymar fez no passado, o público não gosta", falou Lama.Na sequência, o ex-goleiro afirmou que o brasileiro, após ser recebido 'como um Deus' em 2017, 'dá pouco' ao time francês. Mesmo assim, Bernard acredita que, caso não se machuque, Neymar pode fazer uma boa temporada no PSG."Ele não fala com a gente, não fala com a gente do PSG, com os jornalistas também. Agora ele mudou um pouco. (...) Agora ele fala com a gente um pouco mais, entende que ele deve falar. Quando ele chega a Paris, a gente o recebe como o Deus. Você deve dar também. (...) O público vai lá, quer ver as coisas bem. Não se preocupa com o que você faz no exterior, mas sobre o campo. E o Neymar dá pouco. A gente espera que ele vá dar mais", opinou."O PSG é um bom clube para ele. Ele pode subir mais no PSG, porque ele pode fazer as coisas. Se ele volta para o Barcelona, já tem o Messi. Você tem um Mbappé com você, um Thiago Silva, um Marquinhos, você tem a gente para fazer as coisas. Eu acho que esse ano, se ele não tiver problemas físicos, será muito bom", completou.