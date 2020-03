Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou em nota na sexta-feira (13) que cancelou a presença da imprensa nos jogos do Campeonato Paulista neste final de semana por conta do coronavírus.

Segundo a federação, após diálogo com todos os clubes envolvidos nas partidas e com as associações de cronistas esportivos e fotógrafos, foi definido o protocolo de trabalho à imprensa nas partidas do final de semana com portões fechados.

A FPF, Corinthians, Ituano, Santos, São Paulo, Portuguesa e Rio Claro, com apoio de Aceesp, Aceisp e Arfoc, entendem que, diante do estágio de transmissão do novo coronavírus, se deve trabalhar com todos os cuidados possíveis pela saúde dos torcedores, além dos profissionais de imprensa.

Neste sentido, sabendo que a atuação da mídia nas partidas de futebol incluem invariavelmente aglomerações e contatos físicos em locais fechados. Foi decidido que serão credenciados apenas os detentores de direitos de transmissão para as partidas abaixo:

São Paulo x Santos

Corinthians x Ituano

Portuguesa x Rio Claro

Apenas terão acesso aos estádios nessas partidas os profissionais previamente credenciados para a transmissão oficial da partida para televisão ou streaming. Os clubes disponibilizarão material de foto e vídeo para a imprensa.

Todos os demais jogos fora da capital paulista seguem com credenciamento normalmente.