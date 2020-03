'Fora Corona', diz Neymar ao aparecer vestindo máscara

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Neymar, 28, surpreendeu seus seguidores nesta sexta-feira (13) ao publicar uma foto sua usando uma máscara que cobria seu nariz e sua boca.

A imagem, em preto e branco, foi publicada em seu Instagram Stories acompanhada da frase "Corona Out" ("Fora Corona", em português), em referência ao novo coronavírus.

Com a expansão do vírus, já foram registrados casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a terem resultado positivo, mas também estão na lista o cantor Di Ferrero, 34, e a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33.

No Brasil, Di Ferrero afirmou em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença, mas disse estar bem: "Estou me cuidando, vou ficar mais alguns dias isolado", disse. Já Gabriela Pugliesi está descansando em casa,após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.

Outro caso é o da irmã do ator Matthew Broderick, 57, Janet Broderick, 64, que foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Beverly Hills, na Califórnia, ao ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela, que é reverenda em uma igreja episcopal, teria contraído a doença em um evento religioso.

Nesta quinta-feira (12), foi confirmado que a esposa do primeiro ministro do Canadá, Sophie Grégoire, testou positivo para o novo coronavírus.

Alguns famosos também já declararam estar com medo e até já foram fotografados usando máscaras de proteção em locais públicos, como a modelo Naomi Campbell, 49, a socialite Kim Kardashian, 39, e a cantora Selena Gomez, 27. A cantora Cardi B, 27, por exemplo, disse que está estocando comida em sua casa.

Entre os atletas profissionais também já foram confirmados alguns casos, como o do pivô Rudy Gobert, 27, que joga no Utah Jazz. A NBA suspendeu a temporada por conta do teste positivo dele. No futebol, foi o zagueiro Daniele Rugani, 25, que joga na Juventus, da Itália, que teve a doença confirmada.

Outro caso no esporte foi do empresário Evangelos Marinakis, dono e presidente do Olympiacos e dono majoritário do Nottingham Forest. Ao todo, já foram suspensas várias partidas de futebol.

Já na política, o secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten também foi diagnosticado com Covid-19, após viagem da comitiva brasileira para os Estados Unidos.

Ainda entre os políticos, mas dessa vez internacionais, podemos citar a ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, 32, que foi diagnosticada com a doença nesta quinta. Todos os ministros do governo vão ser submetidos a testes, e o marido dela, Pablo Iglesias, 41, que é o vice-primeiro-ministro do país, está em quarentena.