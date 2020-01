Fluminense trata salários em dia como trunfo no mercado da bola

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense tem um "crédito" importante em suas negociações no mercado da bola. Na segunda (30) o clube pagou a segunda parcela do 13º e, com isso, fechou 2019 com os salários em dia, algo que pode servir de trunfo em suas tratativas, já que o tema é cada vez mais levado em consideração nas conversas.Uma das que já acontecem e que tem o peso dos salários é com o ídolo Fred. O atacante se reuniu com seus representantes para tratar da possibilidade de retorno para o clube tricolor e a possível rescisão com o Cruzeiro, com quem tem contrato até dezembro de 2020.Ciente das questões que envolvem o atacante, o Fluminense adota cautela. Também há interesse das duas partes em reatar o casamento, mas a diretoria só pretende entrar na negociação quando o jogador estiver livre.A ideia é montar um projeto que envolva o marketing para viabilizar o pagamento de salários, que serão muito mais baixos que os que Fred recebe no Cruzeiro. Aos 36 anos, o jogador deve assinar um contrato que o mantenha no clube após a carreira, ainda com função a definir, já que sempre manteve o desejo de seguir trabalhando no futebol.Ciente dos anseios do jogador, que é seu amigo pessoal, o presidente Mario Bittencourt mantém as portas abertas para ele no Fluminense."Ele tem contrato até dezembro de 2020, com um salário muito além das nossas possibilidades. Não temos nem como chegar perto do que ele ganha lá. Ele sabe disso. Sigo dizendo que há interesse, sim, em ele voltar para o Fluminense um dia. E futebol a gente sabe que é um dia após o outro. Se daqui a pouco ele não estiver vinculado lá e se ele entender que o clube está num processo de reconstrução, mas que a gente pode fazer um grande projeto de marketing, aí sim podemos começar a pensar na possibilidade de tê-lo novamente", afirmou, em coletiva.Na segunda, o tricolor encaminhou a permanência do volante Yuri, que estava emprestado pelo Santos. O jogador assinará um contrato de três anos e o clube paulista e o Audax (SP) manterão percentuais nos direitos econômicos do atleta.Paralelamente, o Fluminense tem interesse no volante Henrique (do Cruzeiro), no lateral esquerdo Guilherme Arana (tem os direitos ligados ao Sevilla-ESP), no atacante Caio Paulista (Avaí), no meia Yago Felipe (Vitória) e no atacante Felippe Cardoso (Santos).