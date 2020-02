Fluminense tenta evitar queda ainda na 1ª fase da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Unión La Calera a partir das 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (18), agora no Chile, em busca da classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana —no jogo de ida, no Maracanã, os times empataram em 1 a 1.Para avançar, a equipe tricolor precisa vencer ou empatar com dois ou mais gols. Novo empate em 1 a 1 levará a decisão para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado, como derrota ou igualdade sem gols, dará a classificação para os chilenos.Como o Fluminense precisa, portanto, fazer gols no Chile, tudo indica que Odair Hellmann colocará Nenê na linha de meio campo. o que ocorreu recentemente contra o Flamengo, e optará por um atacante de origem na frente —assim, Caio Paulista deverá formar trio ofensivo com Marcos Paulo e Evanilson.Com a pressão pelo resultado, o que já seria difícil ficou ainda mais complicado com os desfalques de Wellington Silva e Fernando Pacheco, que não foram inscritos a tempo dessa fase da competição. Vale ressaltar que a dupla poderá ser inscrita caso o Fluminense avance na Sul-Americana. Nesse caso, o time tricolor teria que realizar uma troca de algum atleta inscrito para colocar a dupla a partir da segunda fase.Por ora, a equipe das Laranjeiras deverá contar com a seguinte formação: Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique, Yuri e Nenê; Marcos Paulo, Evanilson e Caio Paulista.Estádio: Municipal Nicolas Chauhan, em La Calera (CHI)Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (18)Árbitro: José Mendez (PAR)