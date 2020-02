Fluminense não sai do zero e é eliminado da Sul-Americana

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense precisará definir nova prioridade na temporada após ter sido eliminado da Copa Sul-Americana nesta terça-feira (18), diante do modesto Unión La Calera (CHI), no empate sem gols no estádio Nicolás Chahuán Nazar, no Chile.Com o 1 a 1 no jogo de ida, o time chileno se valeu do gol qualificado para avançar. Ciente da vantagem, os donos da casa se mantiveram postados na defesa na maior parte da partida de volta e apostaram nos contra-ataques para chegar à frente —perderam suas melhores chances com Saéz e Castellani.Já a equipe carioca, que chegou à La Calera com a necessidade de marcar gols, demorou para se impor sobre o adversário. O Flu só ampliou o volume ofensivo na segunda etapa, mas com pouca criatividade e excesso de cruzamentos na área do rival. Odair Hellmann ainda tentou mexidas, mas surtiram pouco efeito.O time tricolor se prepara agora para nova decisão, desta vez pela Copa do Brasil. Na próxima quarta (26), no Maranhão, o Fluminense disputarão contra o Moto Club, em jogo único, ida para a segunda fase do torneio —os visitantes terão a vantagem do empate.UNIÓN LA CALERAArias; Andía, Navarrete, Santiago García e Cordero; Valencia, Christián Vilches, Castellani, Leiva e Stefanelli (Jeisson Vargas); Andrés Vilches e Sáez. T.: Juan VojvodaFLUMINENSEMuriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique (Matheus Alessandro), Yuri e Nenê; Marcos Paulo (Ganso), Evanilson e Caio Paulista (Michel Araújo). T.: Odair HellmannEstádio: Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera (CHI)Árbitro: José Mendez (PAR)Cartões amarelos: Andía e Jeisson Vargas (ULC); Gilberto, Henrique e Nenê (FLU)