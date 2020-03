Fluminense goleia o Resende e segue líder de seu grupo na Taça Rio

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense goleou o Resende por 4 a 0, na noite deste domingo (8), no Maracanã, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Rio —o segundo turno do Campeonato Carioca. Os gols da partida foram marcados por Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê e Gilberto.

Com a vitória, o clube tricolor manteve a liderança do Grupo B da Taça Rio, agora com 6 pontos —dois à frente do segundo colocado Volta Redonda, que empatou sem gols contra o Vasco. Já o Resende permanece no 5º lugar, com um ponto em duas partidas.

Agora, os comandados de Odair Hellmann viajam para Florianópolis, onde enfrentam o Figueirense, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Orlando Scarpelli, na quarta-feira (11), às 19h15. E o Resende joga apenas no próximo sábado (14), quando recebe o Macaé, no estádio do Trabalhador, às 16h, pelo campeonato estadual.

O JOGO

Os minutos iniciais marcaram um Flu que buscava pressionar a saída de bola do Resende e era dono das ações na partida. Porém, cansou e viu a equipe adversária dominar as ações no decorrer do jogo.

Logo aos dois minutos, o Fluminense pressionou a saída de bola do Resende e roubou a bola com Yago Felipe. O volante passou para Nenê que, sem marcação nenhuma e de frente para o gol, chutou por cima do gol de Ranule.

O primeiro tempo não proporcionou muitas emoções. No entanto, o último lace da primeira etapa gerou um lance confuso. A bola sobrou para Nenê dentro da área, que chutou colocado para o gol, mas Ranule fez a defesa. Na sequência do lance, o goleiro largou a bola, Marcos Paulo tentou o chute, Gilberto dividiu com o zagueiro adversário, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Os comandados de Odair Hellmann construíram uma bela vantagem logo na volta do intervalo, deixando o Resende sem poder de reação. Com a entrada de Ganso, a equipe trocou ainda mais passes e envolveu os adversários.

O técnico do Resende, Edson Souza, voltou para a segunda etapa com uma mudança ousada: sacou o meio-campista e Vitinho e colocou o atacante Alef Manga.

O problema é que o treinador não contava com um gol relâmpago de Marcos Paulo. No primeiro minuto da etapa final, Nenê cobrou falta na marca do pênalti, Matheus Ferraz ganhou no alto e o goleiro Ranule espalmou nos pés do jovem de 19 anos, que só teve o trabalho de finalizar com o gol vazio.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Nenê aproveitou pênalti sofrido por Hudson, deslocou o goleiro e ampliou para o Flu. Para fechar a conta, Gilberto aproveito novo rebote do goleiro do Resende, em chute do camisa 77, e marcou o quarto gol.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Gabriel Conti Viana e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Cartões Amarelos: Nenê (FLU); Vitinho e Wescley(RES)

Gols: Wellington Silva, aos 7min do 1º tempo; Marcos Paulo, ao 1min do 2º tempo; Nenê, aos 14min do 2º tempo; e Gilberto, aos 22min do 2º tempo

FLUMINENSE

Muriel; Orinho, Matheus Ferraz, Nino e Gilberto; Yago Felipe, Hudson (Dodi) e Nenê (Miguel); Fernando Pacheco, Wellington Silva e Marcos Paulo (Ganso). T.: Odair Hellmann.

RESENDE

Ranule; Thayne, Kevyn, Grasson e Murilo Henrique (Zé Antônio); Rezende, Wescley e Vitinho (Alef Manga); Zizu (Anderson Mello), Dieguinho e Thauan. T.: Edson Souza.