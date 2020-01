Fluminense goleia Bangu, chega à liderança do Grupo B e complica Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Contando com um inspirado zagueiro Luccas Claro, que fez dois gols, o Fluminense goleou o Bangu por 5 a 1, neste domingo (26), em Moça Bonita (RJ), e alcançou a liderança do Grupo B da Taça Guanabara. Os outros tentos foram marcados por Yago, Felippe Cardoso e Gabriel Capixaba, com Juliano descontando para os banguenses.De quebra, o time tricolor deixou o rival Vasco em situação complicada na competição, uma vez que agora o clube das Laranjeiras tem nove pontos assim como o Madureira. Já o Cruzmaltino tem apenas quatro restando apenas nove pontos em disputa. O Volta Redonda, com seis, é outro que está na frente do time de São Januário.Vale lembrar que se classificam para as semifinais da Taça Guanabara os dois primeiros colocados de cada grupo.Na próxima quarta-feira (29) o Fluminense tem pela frente o clássico com o Flamengo no Maracanã. O time rubro-negro tem atuado com um time formado por muitos jogadores sub-20.BANGU 1 X 5 FLUMINENSEEstádio: Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)Hora: 16h (horário de Brasília)Juiz: Marcelo de Lima HenriqueAuxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique e Guilherme Vogas TavaresCartões amarelos: Michel (BAN); Digão (FLU)Cartões vermelhos: NenhumGols: Luccas Claro, aos 7 minutos do primeiro tempo (FLU); Juliano, aos 33 minutos do primeiro tempo (BAN); Luccas Claro, aos 37 minutos do primeiro tempo (FLU); Yago Felipe, aos 30 minutos do segundo tempo (FLU); Felippe Cardoso, aos 37 minutos do segundo tempo (FLU); Gabriel Capixaba, aos 42 minutos do segundo tempo (FLU)BANGUMatheus Inácio, Raul, Michael, Rodrigo Lobão e Dieyson; Sidney, Rodrigo Yuri, Juliano, Alex Chander e Washington e OctávioT.: Eduardo AllaxFLUMINENSEMuriel, Igor Julião, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Dodi, Yago, Miguel e Matheus Alessandro; Lucas BarcelosT.: Odair Hellmann