Fluminense busca embalo contra o Madureira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Madureira neste domingo (1º), às 16h, pela rodada de abertura na Taça Rio. O time tricolor tenta embalar após o bom resultado da estreia na Copa do Brasil e o desempenho satisfatório que alcançou no primeiro turno do Campeonato Carioca.Apesar de não poder comemorar resultados efetivos, o Fluminense vem de uma boa partida na Copa do Brasil. Diante do Moto Club, no Maranhão, o time dirigido por Odair Hellmann saiu perdendo por 2 a 0, mas marcou quatro gols em sequência e se classificou.Na Taça Guanabara, o Fluminense parou nas semifinais, mas em grande estilo. A equipe perdia por 3 a 0 para o Flamengo, mas marcou dois gols e ameaçou o título rubro-negro. No fim, ainda teve dois gols anulados e deixou o campo com a impressão de que poderia ter ido mais longe.Para manter esse embalo, a aposta é no meio-campista Nenê, que vem sendo o grande articulador da equipe. No ataque, a juventude de Marcos Paulo e Evanilson vêm fazendo a diferença. Os reforços, como o lateral Egídio e o volante Henrique, também são importantes neste início de trabalho.Ganso já está à disposição do treinador, mas deve seguir como opção no banco de reservas. Hellmann, contudo, não se mostra contrário à utilização do armador ao lado de Nenê. "O time não pode ter só uma forma de jogar. A gente precisa ter essas variações. A gente vai usar os dois sempre para potencializar a qualidade deles para o nosso time."Na Taça Rio, o Fluminense pertence ao Grupo B. Depois de enfrentar o Madureira, a equipe tricolor recebe o Resende, faz um clássico contra o Vasco e termina sua participação diante de Volta Redonda e Macaé. Os dois primeiros colocados avançam à semifinal.A provável escalação do Fluminense para enfrentar o Madureira é: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Egídio; Yuri (Hudson), Henrique, Nenê; Marcos Paulo, Evanilson, Wellington Silva.Estádio: Maracanã, no RioHorário: 16h deste domingoJuiz: Alex Gomes Stefano