Fluminense apresenta atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense apresentou nesta sexta-feira (10), no CT Carlos Castilho, seus primeiros reforços para 2020: os atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso, ambos de 21 anos.Eles chegaram ao clube por empréstimo e receberam das mãos do presidente tricolor, Mario Bittencourt, as camisas 18 e 19, respectivamente. Cria de Xerém, Caio se destacou no Avaí e voltou ao time onde iniciou a carreira projetando o sucesso que sonhava ainda garoto."Quando cheguei aqui na base, não tive tanta sequência porque tinham jogadores na minha frente, que estavam muito bem. Eu saí porque deixei a desejar em algum momento, não estava à altura dos outros meninos. Quando fui para o Avaí, sabia que era uma nova oportunidade. Eu falei para minha mãe que um dia voltaria e faria diferente. Quando meu empresário apresentou o nome do Fluminense, eu nem quis ouvir as outras e disse: 'É para lá que eu vou'.", declarouJá Felippe, que pertence ao Santos, agradeceu pela chance de atuar no clube tricolor. O jovem atacante estava emprestado ao Ceará em 2019. "Expectativa é muito grande, uma motivação a mais. Saber que grandes jogadores brilharam na minha posição no clube é motivo de motivação e alegria para fazer um grande trabalho", declarou.