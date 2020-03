'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira (27), a manutenção da paralisação das atividades por tempo indeterminado devido à pandemia de coronavírus. O clube ressaltou que está seguindo orientações dos órgãos competentes e apontou que "a presente informação será revista caso haja alteração no protocolo de ação por parte das autoridades".

Na última atualização, o Tricolor havia suspendido os trabalhos até o dia 30 de março. Durante este período, o elenco vem treinando em casa, sob orientação da comissão técnica e departamento médico.

Nesta semana, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) comunicou que o Campeonato Carioca ficará paralisado até o dia 30 de abril.

Veja a nota do Fluminense:

"O Fluminense Football Club anuncia, hoje (27/03), a manutenção da paralisação por tempo indeterminado das atividades sociais e esportivas da sede do clube, mantendo funcionários em home office. A medida segue orientações dos órgãos governamentais para evitar a proliferação do Corona Vírus (COVID-19). A presente informação será revista caso haja alteração no protocolo de ação por parte das autoridades competentes".