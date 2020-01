Fluminense anuncia contratação de volante Henrique

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do volante Henrique. O jogador de 34 anos, que pertence ao Cruzeiro, acertou empréstimo com o time carioca até o fim de 2020."Em uma palavra, alegria. Que a gente tenha uma temporada muito boa e possa brigar na parte de cima das competições, brigar por conquistas. Sabemos que temos um time competitivo esse ano, e que a gente possa dar muitas alegrias para a torcida", declarou, ao site oficial do Fluminense.O jogador será o "novo dono da camisa 8", conforme anúncio em vídeo especial para as redes sociais oficiais do clube. Além dele, o Flu já anunciou no mercado da bola o lateral-esquerdo Egídio, os também volantes Hudson e Yago Felipe, o meia-atacante Michel Araújo e os atacantes Fernando Pacheco, Caio Paulista e Felippe Cardoso.Ainda há a expectativa de resolver outras situações, como os atacantes Wellington Silva e Fred, que possuem negociação com o clube. O Tricolor ainda pode voltar ao mercado pela contratação de um zagueiro, após perder Frazan, por lesão, para o primeiro semestre.