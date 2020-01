Fluminense, 100%, visita o Bangu e promete mudanças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense põe em jogo contra o Bangu, neste domingo, às 16h, seu aproveitamento de 100% na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida, válida pela terceira rodada, acontecerá no estádio de Moça Bonita, e o time tricolor promete mudanças.Depois de duas partidas em apenas cinco dias, o técnico Odair Hellmann já sinalizou que alguns jogadores devem ser preservados. É o caso do zagueiro Matheus Ferraz. Como o clube já regularizou a situação de Digão, que agora pertence ao Fluminense em definitivo, é provável que ele forme a dupla de beques com Luccas Claro.No ataque, também é grande a chance de mudança. O centroavante Felippe Cardoso não teve boas atuações nas duas primeiras rodadas, e o Fluminense mostrou evolução quando não atuou com centroavante fixo. Com isso, Miguel, de apenas 16 anos de idade, pode aparecer entre os titulares."Ele é um menino de muito talento, ainda processo de transformação física. É menino frágil nesse aspecto físico. Tem que tomar cuidado porque o jogo é técnico, mas ele tem imposição física também", ponderou o treinador tricolor.Outras possibilidades são a estreia de alguns reforços. O lateral esquerdo Egídio pode aparecer na vaga que vem sendo ocupada por Orinho, enquanto Henrique, outro ex-Cruzeiro, pode ser opção no meio-campo. Nesse caso, Hudson e Dodi correm risco de serem poupados.O Fluminense começou a rodada dividindo a liderança do Grupo B, com seis pontos, ao lado de Volta Redonda e Madureira. Já o Bangu, que empatou duas vezes -contra Vasco e Resende-, iniciou a terceira rodada em terceiro lugar no Grupo A, com dois pontos. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam à semifinal.O Fluminense deve começar a partida contra o Bangu com a seguinte escalação: Marcos Felipe; Gilberto (Igor Julião), Luccas Claro, Digão, Egídio (Orinho); Hudson (Yuri), Dodi (Henrique), Nenê; Matheus Alessandro, Felippe Cardoso (Miguel), Lucas Barcelos.Estádio: Moça Bonita, no Rio de JaneiroHorário: 16h deste domingoJuiz: Marcelo de Lima Henrique