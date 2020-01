Flu vence Ituano e garante liderança de chave na Copa São Paulo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificados à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Fluminense e Ituano (SP) se enfrentaram na noite desta quarta-feira (8), e o clube tricolor levou a melhor.Com um gol de Luiz Henrique, ainda no início da partida, a equipe carioca venceu por 1 a 0 e garantiu o primeiro lugar do Grupo 15, com nove pontos em três jogos. Agora, tanto Flu quanto Ituano aguardam a definição do restante da tabela da primeira fase para saber qual será o próximo adversário.A equipe das Laranjeiras começou melhor e abriu o placar logo no começo, quando Luiz Henrique aproveitou o rebote após finalização de André.Apesar do bom início do Flu, a equipe do interior de São paulo conseguiu equilibrar as ações e dar trabalho ao setor defensivo adversário, quase chegando ao empate no fim do primeiro tempo.Na volta do intervalo, o Ituano conseguiu ter uma presença maior no campo de ataque, com o Fluminense apostando nas saídas em velocidade. Mas, apesar das oportunidades criadas por ambos os lados, o placar não foi modificado.