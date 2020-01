Flu melhora no segundo tempo, vence a Portuguesa e segue 100% no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo desfalcado e sem ser brilhante, o Fluminense venceu mais uma no Campeonato Carioca. O time de Odair Hellmann estreou no Maracanã com vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, com gols de Nenê e Gilberto.Com a vitória, o Fluminense mantém a melhor campanha entre os grandes no Estadual, com 100% de aproveitamento. O Flu é o vice-líder do Grupo B, com 6 pontos, atrás do Volta Redonda, que leva a melhor no saldo de gols.O jogo começou com a Portuguesa melhor postada no Maracanã. A equipe da Ilha do Governador colocou a bola no chão e trocava passes no campo ofensivo, com destaque para o atacante Chay, que dava trabalho caindo pelas duas pontas. Tanto que foi da Lusinha, aos 16, a primeira chance do jogo: o ponta recbeeu de Romarinho e chutou na rede pelo lado de fora.Nem mesmo o "susto" acordou o Fluminense, muito lento nas transições e trocas de passe. Com Felippe Cardoso muito mal no jogo, a equipe não conseguia reter a bola no ataque, e Matheus Alessandro e Lucas Barcellos, muito abertos, não conseguiam ajudar Nenê, Hudson e Dodi na criação.Por isso, para a segunda etapa, Odair tirou o centroavante e colocou o jovem Miguel. O Flu virava outro time: com a joia, muito mais perigoso, veloz e criativo. Não à toa, marcou duas vezes: a primeira, de pênalti, sofrido por Lucas e convertido por Nenê. A segunda em uma jogadaça do menino, que achou Gilberto sozinho na área para aumentar a fatura.FLUMINENSEMarcos Felipe, Gilberto (Igor Julião), Matheus Ferraz, Luccas Claro e Orinho; Hudson, Dodi e Nenê; Lucas Barcellos, Matheus Alessandro (Pablo Dyego) e Felippe Cardoso (Miguel). T.: Odair Hellmann.PORTUGUESAJefferson, Luis Gustavo (Talento), Marcão, Diego Guerra e Diego Maia; Muniz (Lucas Vinícius), Maicon Douglas e Jhulliam; Chay, Romarinho e André Silva (Matheus Pimenta). T.: Rogério Corrêa.Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Wallace Muller Barros SantosCartões amarelos: Luccas Claro (Fluminense) e Luís Gustavo (Portuguesa).Gols: Nenê, aos 6min do 2º tempo, e Gilberto, aos 11min do 2º tempo.