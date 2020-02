Flamengo vence o Athletico-PR e conquista a primeira taça do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Athletico-PR por 3 a 0, neste domingo (16), pela Supercopa do Brasil, e conquistou a primeira taça do ano na elite do futebol brasileiro.



O título foi acompanhado de perto por autoridades políticas. Estiveram na tribuna de honra do estádio Mané Guarrincha, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, os ministros Sergio Moro (Justiça), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura), além do deputado Helio Lopes (PSL-RJ).



A Supercopa do Brasil voltou ao calendário do futebol brasileiro depois de quase 30 anos e colocou frente a frente, em jogo único, a equipe carioca, campeã do Brasileiro, e a paranaense, vencedora da Copa do Brasil do ano passado.



Gabigol foi o destaque da partida. O atacante deu a assistência para Bruno Henrique abrir o placar de cabeça logo aos 15 minutos e ampliou ainda no primeiro tempo, após falha da zaga adversária. O uruguaio Arrascaeta marcou o terceiro gol do Flamengo no segundo tempo.



Sob sol e forte calor em Brasília, a equipe carioca dominou o jogo, marcando sob pressão e deixando pouco espaço para a equipe adversária. O Athletico-PR, menos entrosada, apostou nos contra-ataques e pouco incomodou a defesa rival.



O time paranaense perdeu peças que foram importantes na temporada passada. De 2019 para cá, deixaram a equipe o zagueiro Léo Pereira, o volante Bruno Guimarães e os atacantes Marcelo Cirino e Marco Ruben, que foram titulares no ano passado. Além disso, a partida deste domingo foi apenas a segunda do time titular neste ano.



O Athletico-PR também trocou de treinador. Em 2020 a equipe é comandada por Dorival Júnior e não por Tiago Nunes, que dirigiu a equipe na temporada passada e hoje está no Corinthians.



O Flamengo, por sua vez, manteve a base do time campeão brasileiro e da Libertadores de 2019. A única saída, entre os titulares, foi a do zagueiro Pablo Marí. Na quarta-feira (12) a equipe também avançou à final da Taça Guanabara ao vencer o Fluminense por 3 a 2.



Com a conquista deste domingo, o Flamengo receberá R$ 5 milhões em premiação. O Athletico-PR, por sua vez, ficará com R$ 2 milhões.



Esta é a terceira edição da Supercopa do Brasil. Na primeira delas, em 1990, o Grêmio foi campeão ao vencer o Vasco. No ano seguinte, o Corinthians levou a taça ao bater o Flamengo.







FLAMENGO



Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís (Renê); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Diego), Arrascaeta (Michael); Bruno Henrique e Gabriel.



T.: Jorge Jesus







ATHLETICO-PR



Santos; Khellven (Fernando Canesin), Lucas Halter, Thiago Heleno, Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Erick, Wellington, Léo Cittadini (Bissoli); Nikão, Marquinhos Gabriel e Rony.



T.: Dorival Júnior







Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires



Cartões amarelos: Erick e Nikão (A)



Gols: Bruno Henrique, aos 15min, e Gabriel, aos 28min do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 23min do segundo tempo