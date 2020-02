Flamengo vence Madureira, elimina Botafogo e avança às semifinais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o Madureira por 2 a 0 neste sábado (8), no Maracanã. Em jogo repleto de homenagens às vítimas do Ninho do Urubu, que completa um ano, o Rubro-nengro jogou para o gasto. Os gols da partida foram marcados por Gabigol e Pedro já no segundo tempo.



Com o resultado, o time está classificado para a semifinal da Taça Guanabara. O adversário será definido apenas ao fim desta rodada, neste domingo. Além disso, o Botafogo fica sem possibilidade de se classificar, mesmo que vença o Fluminense, no Maracanã.



Dentro do Maracanã, o ambiente foi tomado de emoção. Clube e torcida adotaram a frase "pra sempre por vocês" em faixas, bandeiras e camisas. Quando os times entraram em campo, o setor norte exibiu bandeiras com os rostos das dez vítimas e aplausos foram ouvidos. Em seguida, entoaram o cântico de homenagem aos "Garotos do Ninho", e que é uma paródia de uma música de Tim Maia.



Em seguida, foi decretado um minuto de silêncio e, com todos no estádio de pé, estabeleceu-se um silêncio sepulcral como poucas vezes visto no Maracanã. Nos dez primeiros minutos da partida, as organizadas do clube baixaram seus instrumentos e não entoaram nenhuma canção. Durante boa parte do jogo a bandeira com o rosto dos meninos ficou de pé.



Gabigol não fez um bom primeiro tempo. O camisa 9 teve duas boas chances para marcar, mas parou em Douglas, goleiro do Madureira. A primeira boa chance ocorreu aos 12min, quando Gabigol chutou em cima do adversário, que ainda faria uma boa defesa minutos depois.



O Madureira tinha boa postura defensiva e apostava nos contra-ataques para surpreender o Flamengo. Nesses tipos de jogo, os pequenos jogam por uma bola. E ela rolou nesse primeiro tempo. Willian Arão falhou e Catatau acelerou e chutou firme para boa defesa de Diego Alves.



O Flamengo voltou para o segundo tempo e seguiu martelando buscando o gol da vitória. O estreante Leo Pereira chegou a balançar as redes, mas ele cometeu falta na jogada e o lance foi anulado.



Após duas boas oportunidades desperdiçadas, Gabigol finalmente guardou. Rafinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Bruno Henrique, que dividiu com os adversários. O camisa 9 aproveitou e estufou as redes, aos 15min do segundo tempo: 1 a 0.



Teve gol também de Pedro. O centroavante formado nas categorias de base do Fluminense tem tido grande início no Flamengo. Neste sábado, ele saiu do banco e participou de coas jogadas. Já no fim, balançou as redes Após jogada de Rafinha.







FLAMENGO



Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson (Diego), Everton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta (Pedro); Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.







MADUREIRA



Douglas; Rhuan (Gedeílson), Marcelo Alves, Allan, Marlon; André, Humberto, Luciano Naninho (Nathan); Ygor Catatau, Wander (Anderson) e Emerson Carioca. Técnico: Toninho Andrade.







FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 2 X 0 MADUDEIRA



Árbitro: João Batista de Arruda



Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Diego Luiz Couto Barcelos



Cartões amarelo: Bruno Henrique, Jorge Jesus (FLA)



Gols: Gabigol, aos 15min do segundo tempo