Flamengo vence Fluminense e vai à final da Taça Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo está na final da Taça Guanabara. A equipe rubro-negra venceu clássico contra o Fluminense por 3 a 1 nesta quarta-feira (12), no Maracanã, e avançou para a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca.



O time de Jorge Jesus foi soberano na partida até o início do segundo tempo, quando vencia por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís. O panorama do jogo, no entanto, começou a mudar aos 15 minutos da etapa final, quando Luccas Claro diminuiu para o Flu.



Dez minutos depois, a equipe de Odair Hellmann marcou o segundo gol, com Evanilson, e voltou a deixar a partida em aberto. Perto do fim, o Flu conseguiu marcar com Pacheco, mas a arbitragem, amparada pelo VAR, sinalizou impedimento e invalidou o tento.



Os rubro-negros agora aguardam o adversário na final, que sairá do confronto entre Boavista e Volta Redonda. O time de Saquarema tem a vantagem do empate e jogará a partida na sua casa, em Bacaxá, no domingo (16). A finalíssima está marcada para o dia 22, sábado, no Maracanã.



No mesmo dia da outra semifinal da Taça Guanabara, o Flamengo voltará a campo para disputar a Supercopa do Brasil com o Athletico-PR, em Brasília, às 11h.



Já o Fluminense se prepara para enfrentar o Unión La Calera na próxima terça (18), no Chile, por vaga na segunda fase na Copa Sul-Americana —no confronto de ida, as equipes empataram em 1 a 1.



FLUMINENSE



Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Yuri, Henrique (Ganso) e Nenê; Wellington Silva (Pacheco), Marcos Paulo (Caio Paulista) e Evanílson. T.: Odair Hellmann



FLAMENGO



​Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego) e Everton Ribeiro; Arrascaeta (Michael), Bruno Henrique (Pedro), Gabriel. T.: Jorge Jesus



Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Público e renda: 59.025 (53.571 pagantes); R$ 2.028.562,00



Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)



Cartões amarelos: Gilberto e Digão (FLU); Arão e Gerson (FLA)



Gols: Bruno Henrique (FLA), ao 1min, e Gabigol (FLA), aos 8min do 1º tempo; Filipe Luís (FLA), aos 4min, Luccas Claro (FLU), aos 15min, e Evanilson (FLU), aos 25min do 2º tempo