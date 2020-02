Flamengo testa força do elenco e mira segunda taça em uma semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boavista e Flamengo se enfrentam às 18h deste sábado (22), no Maracanã, pela final da Taça Guanabara, que valerá, além do título do primeiro turno, uma vaga na finalíssima do Campeonato Carioca.Em sua segunda decisão da taça em três anos, o Boavista ostenta a melhor campanha da fase de grupos, pela qual já bateu outro grande da competição, o Fluminense, por 1 a 0, na quinta rodada. No entanto, o Flamengo, mesmo sem a liderança geral, aparece como favorito.Embalado pelas conquistas recentes, o time chegou à decisão após uma semifinal acirrada, quando superou o Flu por 3 a 2, e agora busca seu segundo caneco em menos de uma semana —no último domingo, levou a Supercopa do Brasil sobre o Athletico-PR.O time rubro-negro ainda vive uma sequência de partidas decisivas. Depois do Estadual, enfrentará o Independiente Del Valle na quarta (26), no Maracanã, pela Recopa Sul-Americana —na ida, as equipes empataram por 2 a 2 no Equador.A sequência de jogos, aliás, tem posto à prova a força do elenco flamenguista. Na última quarta (19), contra o Independiente, Bruno Henrique e Rodrigo Caio se lesionaram, o que tirou a dupla da partida do Carioca.Além disso, o zagueiro Léo Pereira, que se lesionou na Supercopa, seguirá fora. Na defesa, Matheus Thuler e Gustavo Henrique vão entrar no lugar dos desfalques, enquanto Vitinho assumirá a vaga no ataque.O Boavista, por outro lado, não tem baixas e deve continuar com o mesmo time que atuou nas últimas partidas.BOAVISTAKlever; Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Erick Flores, Jefferson Renan e Michel; Tartá e Caio Dantas. T.: Paulo BonamigoFLAMENGODiego Alves; Rafinha, Matheus Thuler, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta (Diego), Vitinho e Gabigol. T.: Jorge JesusEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Horário: 18h deste sábado (22)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)