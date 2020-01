Flamengo leva susto, mas aproveita erros e vence de virada o Volta Redonda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pela terceira vez seguida, os jovens garotos da equipe sub-20 entraram no Maracanã para representar o Flamengo na Taça Guanabara, primeira fase do Campeonato Carioca, e não decepcionaram. Neste sábado (25), o time rubro-negro recebeu o Volta Redonda e venceu de virada, por 3 a 2, gols de João Lucas, Rodrigo Muniz e Bill, que fez um golaço após sair do banco; João Carlos e Saulo marcaram para os visitantes.Com o resultado, o time comandado pelo técnico Maurício Souza chega aos sete pontos e continua com uma das vagas de classificação para a fase semifinal do torneio. Já o Volta Redonda perde a invencibilidade, mas ainda tem boas chances de brigar até o final por uma das vagas do Grupo B - o líder no momento é o Madureira, que tem 100% de aproveitamento.Na próxima rodada do campeonato estadual, o Flamengo fará o seu segundo clássico no ano, agora contra o Fluminense, no Maracanã, dia 29, às 20h30, enquanto o Volta Redonda atuará novamente fora dos seus domínios, desta vez diante do Bangu.DOMÍNIO NO RETROSPECTOO Flamengo tem uma enorme dominância no confronto direto contra o Volta Redonda, com 51 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas. O jogo deste sábado foi o embate de número 70 na história dos dois clubes.REFORÇOS SÃO APLAUDIDOSNa primeira rodada do Campeonato Carioca, o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique foram apresentados para a torcida. Uma semana depois, foi a vez do volante Thiago Maia e dos atacantes Pedro e Michael curtirem o clima da galera e receberem os primeiros aplausos com a camisa do Mengão. Eles entraram no gramado cerca de 20 minutos antes de a bola rolar vestidos com a camisa rubro-negra e foram saudados pelo público.MINUTO DE SILÊNCIOAntes de a bola rolar, a partida entre Flamengo e Volta Redonda teve um minuto de silêncio em homenagem ao jornalista Sérgio Noronha, que morreu ontem (24) aos 87 anos.BERNARDO FAZ GESTO DE SILÊNCIO PARA TORCIDA DO FLAConhecido do futebol carioca, Bernardo, ex-Vasco, aprontou das suas no Maracanã. Após cobrar o escanteio que ocasionou no gol de cabeça do atacante João Carlos, o meia se virou para a torcida do Flamengo e fez gesto para que ela calasse a boca.JESUS NA ÁREAAssim como aconteceu no clássico contra o Vasco, o técnico Jorge Jesus compareceu ao Maracanã para assistir ao duelo do Flamengo contra o Volta Redonda. Ele ficou na cabine de transmissão número 2 do estádio acompanhado de seu auxiliar João de Deus.O MELHOR: YURIO ousado camisa 11 rubro-negro já tinha ido bem no clássico com o Vasco e repetiu a dose diante do Volta Redonda. Insinuante, criou jogadas esbanjando habilidade e dribles.O PIOR: LUCAS SILVAEste rótulo tinha tudo para ser dado ao lateral direito João Lucas, mas como o futebol prega peças, ele teve a atuação salva pelo gol que marcou, no qual contou com a sorte. Sobrou, então, para Lucas Silva a indesejada classificação. O atacante perdeu um gol feito e esteve disperso.ATUAÇÃO DO FLAMENGONovamente os meninos do Flamengo tiveram dificuldade para lidar com uma equipe experiente. Muito intensos e com pouca força física, o time ficou refém da velocidade e pecou muito nas finalizações, situação que já tinha ocorrido no duelo diante do Macaé, na estreia da equipe nesta edição do Campeonato Carioca. O time mudou a postura no segundo tempo e conseguiu a virada, após aproveitar os erros individuais do adversário.ATUAÇÃO DO VOLTA REDONDAMais experiente e com a confiança em alta após os 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara, o Volta Redonda conseguiu segurar bem a pressão dos meninos do Flamengo e deu pouco espaço para o time rubro-negro.Na única chance que teve na primeira etapa, o atacante João Carlos não desperdiçou e colocou o time com a vantagem. No entanto, as falhas individuais fizeram com que o time sofresse no segundo tempo e levasse a virada.BLOQUEIO DO VOLTAÇOO Flamengo teve dificuldades para furar o bloqueio do Volta Redonda, principalmente no primeiro tempo. O time rubro-negro possuía até mais posse de bola, mas não conseguia ser objetivo em seus ataques. Nas vezes em que chegou, foi mais por falhas do adversário que por mérito próprio.VOLTA REDONDA EXPLORA BEM OS CONTRA-ATAQUESDisposto a se defender, o Volta Redonda soube utilizar bem sua estratégia e chegou bem nos contra-ataques. Com bons passes do meia Bernardo, ex-Vasco, e avanços em velocidade do lateral esquerdo Luiz Paulo, o time da Cidade do Aço incomodou o Flamengo.HISTÓRIA DO JOGOComo já era esperado, os garotos do Flamengo começaram a partida ditando o ritmo do confronto, com muita intensidade e infiltração na última linha da equipe adversária. No entanto, a maior dificuldade dos donos da casa era finalizar com perigo na meta defendida pelo goleiro Douglas, problema este que já foi negativo no confronto diante do Macaé.Aos 12 minutos, aconteceu a primeira chance real de gol, quando o atacante Rodrigo Muniz finalizou com força e a bola só não estufou as redes porque o arqueiro do time visitante fez grande defesa.O lance deu a impressão de que o rubro-negro tinha descoberto a maneira de finalizar mais na meta adversária, porém foi o contrário, já que quem abriu o placar foi o Volta Redonda. Na primeira vez que o time visitante chegou no ataque, Bernardo cobrou o escanteio com perfeição e o atacante João Carlos cabeceou, sem chances para o goleiro Gabriel Batista.Atrás no placar, o Flamengo aumentou a intensidade e conseguiu chegar ao empate logo aos três minutos do segundo tempo, com o lateral João Lucas. após pegar o rebote e chutar de maneira esquisita, a bola entrou após falha do goleiro Douglas, que foi mal pela primeira vez em toda partida.O ritmo intenso continuou, e a virada veio aos 30 minutos, com o atacante Rodrigo Muniz. que aproveitou a falha da zaga para cabecear com estilo, para o chão, e garantir os três pontos para o rubro negro. Quando tudo indicava uma vitória dos donos da casa, o Volta Redonda chegou ao segundo gol com Saulo, que veio do banco e aproveitou erro da defesa rubro-negra.O gol da vitória do Flamengo veio aos 44 minutos, quando Bill, que tinha acabado de entrar no campo, bateu com força, cruzado, e levou os mais de 20 mil torcedores à loucura.TORCIDAO Maracanã não esteve lotado como durante boa parte da temporada de 2019 do Flamengo, com média de aproximadamente 60 mil pessoas, mas o público de pouco mais de 20 mil foi mais uma mostra de que os torcedores querem ver e apoiar os garotos sub-20. Além disso, a marca continua sendo a melhor dentre todos os times do Campeonato Carioca deste ano.FLAMENGOFlamengo: Gabriel Batista; João Lucas (Matheuzinho), Matheus Dantas (Vitor Gabriel), Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinicius Souza e Pepê; Lucas Silva, Yuri (Bill)e Rodrigo Muniz. Técnico:Maurício SouzaVOLTA REDONDADouglas; Oliveira, Heitor, Daniel e Luiz Paulo; Bruno Barra, Wallisson (William Mineiro), Marcelo e Bernardo (João Vitor); Pedrinho e João Carlos (Saulo). Técnico: Luizinho VieiraEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAuxiliares: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Diogo Neto Corrêa Dique TurcoCartões Amarelos: Vinícius, Pepê, Gabriel Batista e Bill (Flamengo); Bruno Barra e Daniel (Volta Redonda)Público e Renda: 21.422 e 22.724 pagantes; R$ 515.139,50Gol: João Carlos, aos 33 minutos do primeiro tempo, João Lucas, aos 03, Rodrigo Muniz, aos 30, Saulo aos 41 e Bill aos 43 minutos do segundo tempo