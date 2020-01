Inter aceita proposta de R$ 83 milhões do Flamengo por Gabigol, diz jornalista

A tão esperada contratação definitiva de Gabriel Barbosa, o Gabigol, está bem perto de acontecer. A afirmação foi dada pelo jornalista italiano Nicolò Schira, que disse que a Internazionale aceitou a nova proposta do Flamengo por Gabigol,.

De acordo com o site IG, o jornalista deu detalhes: o atacante custará ao Flamengo em torno de 18 milhões de euros (aproximadamente R$83 milhões, na cotação atual), com a Internazionale tendo direito a 20% do valor de uma futura venda do atacante, com um salário de 4 milhões de euros (cerca de R$18 milhões, na cotação atual) anuais em um contrato até 2024. A primeira proposta do Fla pelo jogador havia sido na casa de 16 milhões de euros (algo em torno de R$73.6 milhões).

Ainda segundo os site, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que a negociação para a compra de Gabigol estava 'por detalhes' com a Internazionale.