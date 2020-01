Flamengo e Real Madrid oficializam transferência de Reinier para a Espanha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo e Real Madrid, da Espanha, oficializaram, nesta segunda-feira (20), a negociação do meia Reinier, que completou 18 anos no domingo (19). Nas respectivas notas oficiais, os clubes não revelaram valores e afirmaram apenas que o vínculo do jovem com o clube merengue vai até junho de 2026. O jogador vai para o Real após a disputa do pré-olímpico.A transação girou em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 137 milhões) e o clube rubro-Negro vai ficar com 80% do valor da negociação, cerca de R$ 108 milhões. Os outros 20% são divididos entre o próprio jogador e o empresário.O vínculo do meia com o Flamengo iria até 2024 e a multa rescisória para esta janela era de 30 milhões de euros, podendo chegar a 35 milhões (aproximadamente R$ 158 milhões) de euros no meio do ano.Destaque das categorias de base, Reinier foi decisivo na conquista da Copa do Brasil Sub-17 de 2018, tendo feito o gol do título no clássico com o Fluminense. Ele também foi presença constante nas categorias inferiores da seleção brasileira.O jovem chegou ao elenco profissional no ano passado, tendo feito a estreia em agosto, contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Ele atuou em 14 partidas pela competição nacional, tendo feito 14 gols, e mais uma pela Libertadores.Em 2019, entre Copa São Paulo de Futebol Júnior, Carioca Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Brasileiro e Libertadores, foram 25 atuações e 10 gols.Em entrevista recente ao jornal Record, de Portugal, o técnico Jorge Jesus deu indícios de que Reinier poderia ser negociado em breve para um clube europeu."Lancei três jogadores no Flamengo, um com 17 anos, outro com 18 e outro com 19. Eles são titulares em alguns jogos. O que tem 17 anos (Reinier) vai ser vendido para uma das grandes equipes da Europa já, por vários milhões de euros", disse.SELEÇÃO OLÍMPICAReinier, que integrou o grupo que participou do Mundial de Clubes, está na seleção olímpica, que está em período de preparação para Torneio Pré-Olímpico, que acontecerá na Colômbia, entre 18 de janeiro e 9 de fevereiro.O elenco do Brasil ficará 14 dias na Granja Comary antes de embarcar para a Colômbia, o que acontecerá no próximo dia 16. Durante este período, fará dois amistosos, contra o time profissional do Boavista e da Portuguesa, nos dias 12 e 15, respectivamente. A estreia da Seleção Brasileira será no dia 19, contra o Peru.Convocado para a Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu no ano passado, no Brasil, Reinier não foi liberado pelo Flamengo, o que gerou atrito entre o clube e a confederação.Para poder contar com o jogador na partida contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, o clube rubro-negro teve de acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com a resposta positiva, ele foi escalado pelo técnico Jorge Jesus.Veja nota oficial do Flamengo:"O Clube de Regatas do Flamengo e o Real Madrid C.F. comunicam que chegaram a um acordo comercial para a transferência do atleta Reinier. O contrato foi assinado nesta segunda-feira.Durante todo este período de negociação, o atleta comprovou o carinho que tem pelo Mais Querido. O Flamengo, por sua vez, gostaria de ressaltar que todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador.Na base do Flamengo, Reinier conquistou a Copa do Brasil Sub-17 em 2018, fazendo os gols nas duas partidas da final contra o Fluminense, no Maracanã. Além disso, foi o líder de assistências e artilheiro do Mundial de Dubai Sub-16 em 2018, onde o clube venceu o Real Madrid na final.Em seu primeiro ano como profissional, Reinier participou das conquistas do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores, sendo um dos atletas mais jovens a conquistar a competição internacional.O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida."