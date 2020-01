Flamengo avança e fica perto de empréstimo de Thiago Maia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo avança a passos largos para formalizar a contratação por empréstimo de Thiago Maia, do Lille (FRA), no mercado da bola.Os cariocas estão próximos de convenceram os franceses de que o empréstimo por um ano do jogador pode ser a melhor maneira de reaver parte do investimento.Caso acerte, as conversas caminham no sentido de fixar os direitos econômicos do volante em 6 milhões de euros (R$ 27,2 milhões).O ex-santista chegará para ocupar uma lacuna do elenco, já que não há tantas opções para o setor. No fim do ano, Willian Arão e Gerson foram absolutos, com Piris e Diego como alternativas. Há ainda o jovem Vinicius.Os rubro-negros já fecharam as chegadas de Pedro Rocha, Michael e Gustavo Henrique.