Flamengo acerta a contratação do atacante Michael, ex-Goiás

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo acertou a contratação do atacante Michael, que se destacou no último Campeonato Brasileiro pelo Goiás. O jogador é o terceiro reforço rubro-negro para a temporada —o clube já havia anunciado o atacante Pedro Rocha e o zagueiro Gustavo Henrique.A transação custou 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões) ao Flamengo, que adquiriu 80% dos direitos do atleta.Durante as conversas, houve um imbróglio envolvendo os 5% dos direitos ligados ao Goianésia, clube que ele defendeu anteriormente, e a Eduardo Maluf, agente do jogador. Este impasse foi superado nesta sexta-feira (10). O clube rubro-negro ficou com 75% que pertenciam ao Goiás e mais 5% que foram cedidos pelo próprio Michael. O Goianésia manteve 5%, e o jogador ficou com 15% de seus próprios direitos.Neste período de pré-temporada, Michael foi alvo de interesse do Corinthians, que chegou a tratar com o Goiás. O clube alvinegro, no entanto, anunciou na manhã da última quarta (8), de forma oficial, que havia desistido do negócio. Assim, o caminho ficou livre para o Flamengo.Na quinta (9), Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que a tratativa estava "bem encaminhada" e que, com o Goiás, estava tudo alinhado, restando apenas alguns detalhes para fechar a tratativa, o que se confirmou no dia seguinte.