Ferroviária tenta levar embalo da Copa do Brasil para o Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar de não vencer há três rodadas no Campeonato Paulista, a Ferroviária chega animada para o confronto com o Botafogo-SP neste domingo (1º), às 19h, na Fonte Luminosa, válido pela oitava rodada. A empolgação da equipe de Araraquara se deve à Copa do Brasil, competição pela qual goleou o Águia Negra (MS) na última quarta (26), por 6 a 2, avançando à terceira fase. "Esse grupo fez história", disse o técnico Sérgio Soares. O desafio agora é se consagrar também no Estadual, pelo qual, no momento, a equipe está ameaçada de rebaixamento. Com apenas seis pontos, é lanterna do grupo D. O adversário da vez, também último de sua chave, a B, com cinco pontos, é outro na briga contra o descenso —os dois piores na classificação geral ao final de etapa de grupos irão cair.Inter de Limeira faz cálculos para permanecer na elite do PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira acredita estar a uma vitória de firmar sua permanência na elite do Campeonato Paulista —e a ideia é garantir o feito já neste domingo (1º), em duelo com o Novorizontino a partir das 11h. A cinco rodadas do fim da fase de grupos, a equipe soma nove pontos e calcula já conseguir evitar o rebaixamento com, no mínimo, mais dois —chegando à pontuação atual do time de Novo Horizonte, com 11 e em terceiro no grupo B. Se vencer agora no estádio Major Levy Sobrinho, a Inter, de quebra, seguirá forte na briga pela ida às quartas de final do Estadual. Terceira no grupo C, a equipe de Limeira via sua chave embolada no início da oitava rodada: o São Paulo, líder, somava 12 pontos, já o Mirassol tinha 10, enquanto o Ituano, em quarto, também acumulava 9. "É um jogo chave", resumiu o defensor Lucas Balardin.De olho nas quartas do Paulista, Mirassol recebe ameaçado OesteSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol encerra a oitava rodada do Campeonato Paulista, em confronto com o Oeste a partir das 20h desta segunda-feira (2), tentando se manter na briga pela classificação à fase de mata-mata. O time de Ricardo Catalá encerrou a rodada anterior na vice-liderança do grupo C, após empatar fora contra o Novorizontino, o que, segundo o treinador, manteve a confiança em alta —na ocasião, chegou a dez pontos, dois a menos que o São Paulo e um a mais que a dupla Inter de Limeira e Ituano, com nove cada. "A gente se manteve no G-2, o que nos dá tranquilidade para o próximo jogo", disse o técnico. O bom momento será agora posto à prova contra uma equipe com realidade inversa no Estadual. O Oeste chega ao duelo na lanterna tanto do grupo A quanto da classificação geral. Na briga contra o rebaixamento, ainda tenta se recuperar de goleada sofrida recentemente para o São Paulo, por 4 a 0.