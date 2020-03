Ferrari admite 'abandonar' a temporada se diferença para rivais for grande

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A temporada 2020 da Fórmula 1 nem começou, mas a Ferrari já admite deixá-la de lado. Para o chefe de equipe da escuderia, Mattia Binotto, se a diferença para os rivais à frente —no caso, a Mercedes— for muito grande, o time deverá se concentrar no carro de 2021, quando a categoria adotará novo regulamento.

>

"No começo do ano, certamente podemos continuar acelerando em 2020 o máximo que pudermos, porque é o momento para que entendamos o carro e nossas fraquezas. E, esperamos, compreender as coisas que podemos corrigir o mais rápido possível", disse Binotto, segundo o site Motorsport.

>

"(Mas) se eu vir em algumas corridas e percebermos que a diferença ainda é muito grande, então talvez seja uma consideração que podemos ter (de concentrar esforços em 2021)", acrescentou, indo além.

>

"Acho que foram apenas alguns dias de testes. Acho que há coisas que podemos corrigir no carro, e esperamos que logo. Então, neste momento, devemos manter nosso plano como era para 2020 e 2021", completou.

>

Na temporada 2019, a Ferrari ficou com o vice-campeonato do Mundial de Construtores, com 504 pontos, contra 739 da Mercedes. O time italiano somou três vitórias no último ano.