Fernando Alonso capota carro durante prova do Rali Dakar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto espanhol Fernando Alonso, 38, capotou o seu carro durante a etapa da Arábia Saudita do Rali Dakar, a décima prova do campeonato.Bicampeão mundial de F-1 (2005 e 2006), categoria da qual ele se aposentou em 2018, Alonso perdeu o controle do carro enquanto passava por uma duna, no início do trecho cronometrado. Espectadores estavam próximos do local do acidente.O Toyota Hilux chegou a virar duas vezes, ficando com as quatro rodas para o ar.O espanhol e seu copiloto, Marc Coma, 43, saíram ilesos do acidente. O carro também não teve danos e seguiu na competição.Apesar de concluir o percurso, Alonso e Coma ficaram distantes dos primeiros colocados. A dupla está na 55ª posição. Carlos Sainz e Lucas Cruz lideram.