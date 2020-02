Felipe Melo lamenta lesões e exalta entrega do Palmeiras diante da Ponte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu a Ponte Preta por 1 a 0 e garantiu a liderança provisória do Grupo B do Campeonato Paulista - o time alviverde espera os resultados dos jogos do Santo André e do Novorizontino. Logo após o triunfo conquistado neste sábado, o zagueiro Felipe Melo destacou o empenho da equipe nos noventa minutos e lamentou as lesões do lateral Marcos Rocha e do volante Ramires, que saíram ainda no primeiro tempo."A verdade é que quando se joga com a Ponte Preta é muito difícil, jogar aqui é muito complicado, por isso os três pontos foram tão importantes. Eles atuando aqui jogam muito bem, aliás quando eles jogaram aqui contra o Corinthians, conseguiram a vitória. O jogo foi bem pegado, intenso e a vitória foi fundamental. Não acho que as faltas que aconteceram foram maldosas porque sofrer e fazer falta faz parte do jogo, mas destaco a entrega do time e os três pontos que conseguimos aqui, não é fácil conseguir o resultado aqui em Campinas", afirmou o jogador em entrevista ao Canal Premiere.O primeiro tempo da partida foi marcado por equilíbrio, porém com o Verdão tendo as melhores chances de gol, que saiu aos 32 minutos. Na ocasião, Willian, que vive excelente fase, recebeu passe de Luiz Adriano, infiltrou no sistema defensivo dos donos da casa, e finalizou sem chances para o goleiro Ygor.O atacante aproveitou para destacar o triunfo e elogiar a atuação do seu companheiro de ataque. "O time da Ponte Preta é bem aguerrido, sabíamos da dificuldade de jogar aqui. Conseguimos fazer um grande primeiro tempo, foi quando conseguimos fazer o gol. Agora é valorizar os três pontos que conseguimos aqui que vão ser muito importantes para o campeonato. O Luiz Adriano é um jogador de muita qualidade, tem um bom passe e sabe se movimentar muito bem. Esse gol eu vou dividir com ele porque o passe que ele deu, a assistência foi fundamental para que saísse esse gol. Vamos comemorar a vitória".Agora, o foco da equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo é no próximo domingo, dia 16, quando recebe o Mirassol, pela sexta rodada do Campeonato Estadual. O triunfo é fundamental para o clube ganhar consecutivamente pela primeira vez nesta temporada, continuar na briga por uma das vagas de classificação para as quartas de final e conquistar ainda mais a confiança da torcida alviverde.