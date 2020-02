Federer opera joelho, perde Roland Garros e só deve voltar em junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista suíço Roger Federer, 38, afirmou nesta quinta-feira (20) que passou por uma cirurgia no joelho direito e ficará fora das quadras pelo menos até a temporada de grama, que começa em junho."Meu joelho direito vem incomodando há um tempo. Eu esperava que isso pudesse passar, mas após exames e discussões com meu time, decidi fazer uma astroscopia na Suíça ontem [19]", escreveu Federer em suas redes sociais. "Estou muito confiante de uma plena recuperação."Dessa forma, ele perderá três torneios que estavam na sua agenda no período: Dubai, Indian Wells, Miami e Roland Garros, além de uma exposição em Bogotá (Colômbia).Neste ano, seu único torneio oficial foi o Australian Open, em que chegou até as semifinais e foi derrotado pelo campeão Novak Djokovic. Também participou de exibições, a última delas contra Nadal na África do Sul, no último dia 7.No início de 2016, após o Australian Open, ele passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Apesar de ter retornado às quadras em abril, voltou a sentir desconforto durante a disputa de Wimbledon, em julho, e abandonou o restante da temporada para se recuperar. Com isso, não participou da Olimpíada do Rio.O suíço ficou afastado até o início de 2017, quando venceu o Australian Open (torneio que voltou a ganhar em 2018) na 17ª posição do ranking e mais tarde Wimbledon.Desde então, ele passou a dosar sua participação em alguns torneios do circuito e evitar especialmente os jogados no saibro, mas sem deixar o grupo dos melhores tenistas do mundo e até voltando a liderar o ranking por mais oito semanas (totalizando 310 na carreira).Atualmente na terceira posição do ranking, com 7.130 pontos, Federer perderá 3.180 com a ausência nos quatro torneios, mas deverá permanecer no top 10.Ele foi campeão de Dubai e Miami em 2018, finalista de Indian Wells e semifinalista de Roland Garros, que voltou a disputar no ano passado após quatro anos de ausência. Em 2019 ele também jogou dois Masters no saibro, Madri e Roma -caiu nas quartas de final em ambos.