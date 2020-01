Federação paulista quer ampliar presença de mulheres em estádios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de ampliar a presença de mulheres nos estádios, a Federação Paulista de Futebol anunciou medidas que serão adotadas ao longo da edição de 2020 do Campeonato Paulista.A competição começa nesta quarta-feira (22), com 16 equipes.A campanha #ElasNoEstádio foi lançada nesta terça, na sede da entidade, com a presença apenas de mulheres. Jornalistas homens puderam acompanhar do lado de fora, por um telão. A ideia, segundo a federação, era transmitir aos profissionais a sensação de mulheres ao serem excluídas dos estádios."Trata-se de uma entrevista seletiva", disse Aline Pellegrino, diretora de futebol feminino da FPF.A campanha utilizou como base duas pesquisas: uma do Datafolha, que aponta que apenas 12% do público que frequenta os estádios é feminino, e outra, feita pelo Ibope Repucom, na qual mulheres entrevistadas relatavam que não vão aos jogos por falta de companhia ou incentivo em seu círculo social.Entre as medidas, a FPF prometeu um atendimento especial às mulheres nos estádios para que posam relatar casos de assédio.O Jecrim (Juizado Especial Criminal) contará, pelo menos no Allianz Parque, no Itaquerão e no Morumbi, preferencialmente com uma delegada.O delegado Osvaldo Nico Gonçalves, vice-presidente da FPF, tem feito esse pedido para a Secretaria de Segurança Pública do estado, que ainda não garantiu a presença de uma delegada em todas rodadas do Paulista.Outra medida foi a abertura de um canal, o e-mail elasnoestadio@fpf.org.br, exclusivo para mulheres darem sugestões e denunciarem crimes ou ofensas.Também foi anunciado que cada um dos 16 clubes fará campanhas para atrair mais torcedoras aos estádios. "É importante você ter a federação encabeçando o movimento, mas ter os 16 clubes participando, porque cada um tem uma particularidade", disse Pellegrino.Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo deram visibilidade ao assunto em suas redes sociais. "No final do campeonato, nós teremos mais informações e poderemos ir direcionando e fazendo com que essas mudanças aconteçam de fato", completou a diretora.Além de Pellegrino, Laura Louzada, coordenadora de marketing do Botafogo de Ribeirão Preto, esteve no evento, representando os clubes.Em 2019, na decisão do Campeonato Paulista feminino, em que o Corinthians derrotou o São Paulo por 3 a 0 e foi campeão, houve recorde de público para um jogo feminino de clubes no Brasil, com 28.609 espectadores.