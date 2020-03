Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A F-1 anunciou nesta quinta (19) o adiamento de mais três Grandes Prêmios da temporada 2020, chegando ao total de sete corridas afetadas pela pandemia de coronavírus.

Após Austrália, Bahrein, Vietnã e China, foram suspensas as provas sediadas por Holanda (prevista para 3 de maio), Espanha (10 de maio) e Mônaco (24 de maio).

Caso não haja mais nenhuma mudança, o campeonato será iniciado em Baku, no Azerbaijão, no dia 7 de junho.

Na quarta (18), a categoria já havia comunicado que aproveitaria o hiato sem corridas para adiantar as férias que normalmente ocorrem no meio da temporada. Tradicionalmente, em agosto, as equipes têm uma pausa de duas semanas na qual não podem trabalhar em seus carros.