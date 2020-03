Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto, em outras partes do mundo, os esportes já convivem com o contínuo cancelamento de eventos por conta da pandemia do novo coronavírus, no Brasil as entidades responsáveis ainda não tomaram ações mais drásticas diante da explosão da doença.

A maioria dos países da Europa, além dos vizinhos Argentina, Paraguai, Equador e Chile, já anunciaram que jogarão seus torneios nacionais de futebol com portões fechados ou suspenderão suas disputas. A Copa Libertadores, organizada pela Conmebol, estará suspensa a partir da próxima semana.

Após pedido da Conmebol, que enviou ofício à Fifa, o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, foi adiado pela impossibilidade de garantir a logística adequada para a apresentação das equipes nacionais, que recebem atletas com atuação nos mais diversos clubes do mundo.

Por enquanto, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) diz manter contato permanente com o Ministério da Saúde para avaliar a situação e ainda não anunciou mudanças ou diretrizes para o futebol nacional.

O Brasil é o país com o maior número de casos na América do Sul. Até o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta quinta-feira (12), eram 77 casos confirmados. O estado de São Paulo é o mais afetado, com 42 -equivalente a 54% dos casos nacionais.

No caso das federações locais, a rotina de competições também segue sem alterações. A Federação Paulista de Futebol, por exemplo, afirma que, por enquanto, nenhum procedimento deverá ser modificado.

"A FPF enviou aos clubes recomendações de prevenção ao novo coronavírus, solicitando inclusive que casos de suspeita da doença sejam comunicados ao Ministério da Saúde, mas também à FPF, para que outras medidas preventivas sejam tomadas", disse a Federação Paulista em nota.

Nas maiores ligas de outros esportes, como basquete (NBB) e vôlei (Superliga), tampouco há protocolos específicos até o momento, previsão de adiamentos ou jogos com portões fechados.

"A CBV está atenta a tudo que vem acontecendo no cenário e certamente vai acatar as orientações e recomendações dos órgãos responsáveis. Caso receba qualquer recomendação quanto a portões fechados ou paralisação do campeonato, os clubes serão convocados para uma reunião extraordinária, para as devidas orientações", afirmou a Confederação Brasileira de Vôlei, responsável pela Superliga.