SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma discussão acalorada entre o ex-jogador e agora comentarista Edilson e o repórter de campo Fernando Fernandes levou o apresentador Neto a ter que chamar o intervalo no programa Os Donos da Bola (Band) nesta sexta-feira (13).

Durante papo sobre a pancadaria que aconteceu no primeiro Gre-Nal da Libertadores, os colegas de profissão acabaram se desentendendo. Edilson disse que o repórter não sabia nada de futebol e nunca havia feito um gol. Em contrapartida, Fernandes disse que tinha 35 anos de beira de campo, ou seja, mais tempo no meio do esporte do que o próprio ex-futebolista.

O bate-boca começa a ficar mais quente no final do vídeo, quando o apresentador Neto teve de pedir o intervalo comercial para tentar apaziguar os ânimos no estúdio. O motivo da discussão foi o comentário de Edilson de que a imprensa teria culpa por conta das cenas de briga durante o jogo entre Grêmio e Internacional. No entrevero, Fernandes também disse que Edilson não teria a mesma capacidade para comentar.

Não é a primeira vez que discussões acaloradas acontecem nos estúdios do Os Donos da Bola. Quase que semanalmente os discursos de Neto no programa e outros momentos repercutem nas redes sociais. Edilson virou comentarista em 2019.