Everaldo treina pela 1ª vez com bola em 2020 e será inscrito no Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Everaldo treinou com os demais jogadores hoje (24), no campo do CT Joaquim Grava. É a primeira atividade com bola do atleta em 2020. Ele viajou com a delegação do Corinthians para os Estados Unidos, mas não defendeu o time na Flórida Cup, em Orlando.Everaldo apenas realizou trabalhos de reequilíbrio físico com os fisioterapeutas do clube paulista. Como evoluiu fisicamente, o ex-atacante do Fluminense deverá ser inscrito pelo time alvinegro no Campeonato Paulista.A ideia da comissão técnica é de que ele seja relacionado para o duelo contra a Ponte Preta, quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada da competição.Sendo assim, ele já está descartado para o duelo contra o Mirassol neste domingo (26), às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista.Everaldo passou por procedimento cirúrgico em 2019 por conta de uma pubalgia e não atua desde 25 de agosto. Ele foi contratado em maio do ano passado, disputou apenas nove jogos pelo Corinthians e marcou um gol.