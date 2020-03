Estreante na Libertadores, Daniel Alves comanda São Paulo em volta ao torneio

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dono do maior número de títulos na história do futebol, com 40 taças, Daniel Alves não tem em seu currículo nem sequer uma partida pela Copa Libertadores. Tal lacuna será fechada nesta quinta-feira (5), quando o São Paulo enfrentará contra o Binacional, do Peru, em Juliaca.

Com três taças da Liga dos Campeões na sua galeria, o astro está confirmado entre os titulares de Fernando Diniz para a partida válida pela primeira rodada da fase de grupos do torneio continental. O time tricolor não chegava a essa etapa da competição desde 2016 —no ano passado, caiu na parte preliminar.

Em boa fase e com sua liderança natural, ele assumiu o comando do time e tenta passar um pouco de sua experiência internacional para os colegas. Apesar de não ter jogado ainda na Libertadores, ele já atuou em 18 cidades fora do Brasil. No total, foram confrontos em nove países na América do Sul.

O fato de Juliaca estar a quase 4 mil metros acima do nível do mar também não preocupa o jogador de 36 anos. O hoje meio-campista também disputou duas partidas em La Paz, na Bolívia, que está cerca de 3,6 mil metros acima do nível do mar, quando defendeu a seleção brasileira por 90 minutos, em 2009 e 2017.

Até mesmo por exercer essa liderança perante os colegas, o camisa 10 tem conversado bastante com os companheiros e discursado nas preleções. Na vitória sobre a Ponte Preta, no último fim de semana, pelo Campeonato Paulista, ele chegou a falar sobre a importância de o time se impor.

"A gente tem que ser uma equipe acostumada a ganhar. Ter obsessão de ganhar, porque é para isso que trabalhamos, não para ganhar hoje e perder amanhã. Não, não, não... Essa não é a equipe do São Paulo, essa não é uma equipe campeã. É começar a criar esse costume de que aqui só vale vitória", disse.

Não é só Daniel Alves que vai participar pela primeira vez da Libertadores. Fernando Diniz jamais treinou uma equipe que disputava a principal competição entre clubes do continente. No entanto, ele cumprirá suspensão agora no Peru porque o Fluminense, então comandado por Diniz, excedeu dois minutos dos 15 previstos para retornar ao campo no intervalo do jogo com o Peñarol, no ano passado, pela Copa Sul-Americana.

Por isso, o auxiliar Márcio Araújo será o responsável por dirigir o São Paulo em Juliaca. Para tentar minimizar os efeitos da altitude, a delegação viajou nesta quarta (4) para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e vai para o Peru apenas horas antes do confronto.

Não integram a delegação tricolor o lateral-direito Juanfran e o meia Vitor Bueno, vetados pelo departamento médico —Igor Vinícius e Pablo devem ganhar as vagas remanescentes. Já Antony e Tiago Volpi, que eram dúvidas, estão liberados para o jogo.

BINACIONAL

Raúl Fernández; Pérez, Éder Fernández, Fajardo e Reyes; Tello, Matzuda, Arango e Manco; Aldair Rodríguez e Leudo. T.: Flabio Torres

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Antony e Alexandre Pato. T. (interino): Márcio Araújo

Estádio: Guillermo Briceño Rosamedina, em Juliaca (PER)

Horário: 21h (de Brasília) desta quinta-feira (5)

Árbitro: José Méndez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e José Cuevas (PAR)

Transmissão: Facebook Watch