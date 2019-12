Estafe de Carlos Sánchez programa viagem para cobrar dívida do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O estafe de Carlos Sánchez cobra uma dívida do Santos que dura desde a assinatura do contrato do jogador, em julho de 2018. O empresário Nelson Ferro tem viagem programada ao Brasil para tentar a resolução do caso.Ele se queixa do não pagamento da comissão da transferência e das luvas do meio-campista. O Santos não se manifesta sobre o fato.O representante do jogador virá ao país nos próximos dias para se reunir com a diretoria santista e cobrar promessas que não foram cumpridas na assinatura do acordo. Nelson Ferro vê uma relação estremecida com a diretoria santista graças à dívida.O estafe de Sánchez cogita até a procura por um novo clube se não houver acordo entre as partes durante o encontro. O empecilho para a saída seria o desejo do próprio atleta. O uruguaio está adaptado à Baixada Santista e gosta da vida no local. Ele também se sente identificado com o time.A diretoria do Santos, porém, não vê a possibilidade de saída do meio-campista de 35 anos. A ideia é mantê-lo em 2020, já que seu contrato se encerra somente em 22 de julho de 2021.Carlos Sánchez foi um dos principais nomes do Santos na atual temporada. Destaque do time vice-campeão brasileiro, ele marcou 12 gols e deu nove assistências em 34 jogos pela competição nacional.