Estádio do Palmeiras inicia reforma para implantar grama sintética

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Allianz Parque começou a reforma para a implantação do gramado sintético nesta segunda-feira (13). O primeiro passo é a remoção de toda a grama natural que foi usada pela última vez pelo time feminino do Palmeiras.Ainda não há a divulgação de um cronograma oficial das etapas da operação pela WTorre, mas já é certo que o time alviverde vai perder as primeiras rodadas como mandante no Paulista. A previsão é que toda a troca demore pelo menos 30 dias, o que significa que o estádio estará pronto para o uso na segunda quinzena de fevereiro.Desta forma é certo que os palmeirenses não poderão enfrentar o São Paulo no clássico da segunda rodada do Estadual em seus domínios.O Palmeiras também passa por uma reforma no seu centro de treinamento. Lá, um dos campos terá a grama artificial, sendo que outros dois continuarão com grama natural para que a equipe possa treinar antes de jogar fora de casa.A expectativa do time paulista é que a troca do gramado artificial sirva para que o clube alviverde saia menos de casa por conta de eventos marcados pela construtora. Além disso, também há a previsão de uma economia pela manutenção da grama.