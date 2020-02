À espera de técnico, Ponte recebe a Ferroviária no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro dias depois de ter demitido Gilson Kleina, a Ponte Preta recebe a Ferroviária às 19h deste sábado (22) no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), sob ordens do coordenador técnico Fabinho Moreno. O comando interino deve durar, no entanto, apenas até o fim do Carnaval, já que o time acertou a volta de João Brigatti. O novo comandante irá se reunir com o elenco antes do duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista e passará a estar à beira do campo na próxima quinta (27), quando a Ponte decidirá contra o Vila Nova vaga na terceira fase da Copa do Brasil. À espera da mudança, a equipe alvinegra manterá, por ora, a escalação da recente derrota para o Ituano, que culminou na demissão de Kleina. Já o time visitante precisará mexer na formação titular, uma vez que não contará com o zagueiro Carlão, lesionado, e o meia Fellipe Mateus, sob suspeita de ter caxumba.Santo André tenta retomar topo do Paulista diante do RB BragantinoSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André enfrenta o Red Bull Bragantino neste domingo (23), em duelo a partir das 16h, no estádio Bruno José Daniel, na tentativa de retomar o posto de melhor time do Campeonato Paulista —e não só isso. A equipe tenta voltar ao topo do grupo B do Estadual, agora ocupado pelo Palmeiras, que venceu na quinta (20) seu compromisso válido pela sétima rodada —soma 16 pontos, um a mais que os andreenses. Apesar da perda provisória da liderança, a campanha do time do ABC Paulista inspira, inclusive, o adversário da vez. "É uma equipe coletiva, que tem transições fortes e uma entrega muito grande; merece ter essa colocação no campeonato", disse o técnico Felipe Conceição, do RB, que poderá voltar a contar o zagueiro Ligger, recuperado de edema na coxa. Do outro lado, os donos da casa também terão reforço que volta de lesão: o volante Paulinho, fora da vitória sobre a Inter de Limeira na rodada passada.