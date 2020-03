Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos pulou na frente no grupo G da Copa Libertadores ao derrotar o Defensa y Justicia na Argentina, de virada, na primeira rodada. Líder isolado, já que Delfín (EQU) e Olimpia (PAR) empataram no outro jogo da chave, o time agora joga para abrir vantagem.

O segundo compromisso da equipe alvinegra é em casa. Os comandados de Jesualdo Ferreira vão receber o Delfín às 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (10).

O treinador espera manter o bom momento construído com o triunfo sobre o Defensa y Justicia e a vitória sobre o Mirassol no sábado (7), esta última pelo Paulista. Num primeiro momento contestado, o português vê uma evolução em seu breve trabalho e um entendimento maior com os atletas.

"Percebi que, no início, eles não estavam muito confortáveis, mas, agora, estão", disse o experiente comandante. "Eu sou otimista. Se não fosse, não estaria aqui com 73 anos", completou o treinador.

Em relação ao time que estreou na Libertadores na terça anterior (3), o Santos deverá ter agora Felipe Jonatan, plenamente recuperado de dores no tornozelo esquerdo, entre os titulares. Já Marinho e Alison seguem vetados pelo departamento médico.

SANTOS

Éverson; Pará, Verissimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Sánchez e Pituca; Sasha, Soteldo e Yuri Alberto. T.: Jesualdo Fereira

DELFÍN

Baroja; González, Cangá, Mina e Nazareno; Rojas, Vélez, Noboa e Corozo; Ciufente e Garcés. T.: Carlos Ischia

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça (10)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

TV: SporTV