Em volta à elite do Paulista, Inter de Limeira recebe o Guarani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira recebe o Guarani às 19h15 desta quarta-feira (22), no Limeirão, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista, depois de 14 anos longe da elite. Um dos principais destaques da equipe é o ex-jogador e agora técnico Elano, no comando desde agosto do ano passado. O ex-meia, que brilhou no Santos, treinou nas categorias de base da Inter antes de jogar no time da Baixada. Do lado do Guarani, quem treina a equipe é Thiago Carpini, efetivado em novembro de 2019, após campanha que salvou o time do rebaixamento para a Série C. Na última semana, depois de terminar as preparações para temporada, o treinador bugrino declarou em coletiva que a equipe vem muito competitiva para o Paulista.Com estreia contra o Oeste, Novorizontino tenta repetir boas campanhasSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino inicia nesta quarta-feira (17) sua campanha no Campeonato Paulista, quando recebe o Oeste em Novo Horizonte, às 17h. A equipe aurinegra quer repetir as boas campanhas das últimas duas edições, em que ficou entre as oito equipes e disputou as quartas de final. O time está no mesmo grupo do Palmeiras, Botafogo-SP e Santo André, clubes que não enfrentará na primeira fase. Já o Oeste, que contratou 13 novos reforços para a temporada, quer superar a campanha de 2019, quando não avançou ao mata-mata e, no Troféu do Interior, perdeu para a Ponte Preta nas semifinais.