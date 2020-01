Em vídeo, Munik Nunes ‘quebra o silêncio’ sobre término com sertanejo Felipe Araújo

A Ex-BBB Munik Nunes que terminou um breve romance que teve com o cantor sertanejo Felipe Araújo, resolveu falar sobre o término do romance com o cantor.

Em um vídeo gravado para o canal do Youtuber Matheus Mazzafera, Munik participou de um jogo de perguntas e respostas onde foi questionada sobre o término repentino. A ex-BBB foi direta: “Ele começou a namorar" Matheus perguntou: "Com outra?" e Munik completa: "Sim, do nada”. Veja o momento do vídeo: