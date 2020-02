Em Ribeirão Preto, Mirassol faz 6 a 0 sobre o Botafogo-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em Ribeirão Preto, o Mirassol aplicou sobre o Botafogo-SP a maior goleada desta edição do Campeonato Paulista até aqui. Em pleno estádio Santa Cruz, os visitantes fizeram 6 a 0 na noite desta segunda-feira (3). De cabeça, Reniê abriu o placar logo aos 4min do primeiro tempo. Aos 14min, o Mirassol aproveitou o contra-ataque para ampliar com Camilo. O terceiro gol saiu dos pés de Daniel Borges, aos 41min da etapa inicial. No segundo tempo, Camilo, novamente, ampliou aos 21min. A goleada ficou ainda mais expressiva após os 30min da etapa final, quando Romário e Juninho marcam. Com o resultado, o Mirassol chega aos seis pontos e ocupa a terceira colocação do grupo C. Já o Botafogo, que tem apenas um ponto, segue na lanterna do grupo B. Na próxima rodada, o Mirassol recebe o Red Bull Bragantino, na sexta (7). Na segunda (10), o time de Ribeirão Preto enfrenta o Santos na Vila Belmiro.Em casa, Inter de Limeira vence a Ponte Preta de viradaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De virada, a Inter de Limeira venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (3), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista. No estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira, foi o time de Campinas que saiu na frente. Logo nos primeiros minutos de partida, Bruno Rodrigues abriu o placar. A virada veio dos pés de Murilo Rangel. Após bela triangulação na entrada da área, o meia deixou tudo igual aos 10min do segundo tempo. Quinze minutos depois, Rangel cobrou uma falta de longa distância e virou a partida. Com a vitória, a Inter de Limeira chega a seis pontos e ocupa a segunda colocação do grupo C. A Ponte também tem seis pontos, e é o segundo colocado do grupo A. Na próxima rodada, ambos os clubes enfrentam adversários difíceis. No sábado (7), o time de Campinas enfrenta o Palmeiras no Moisés Lucarelli. No dia seguinte, a Inter de Limeira duela com o Corinthians no Itaquerão.