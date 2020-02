Em meio a motim, Fortaleza promete segurança para jogo da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza emitiu um comunicado em que promete a segurança necessária ao Independiente (ING) e seus torcedores durante a estadia na capital cearense, onde, na noite desta quinta-feira (27), o time de Rogério Ceni e os argentinos voltarão a se enfrentar pela primeira fase da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília).O Independiente desembarcou no Ceará na terça (25), dia em que a greve de policiais militares no estado completou oito dias. No período, o governo cearense registrou a ocorrência de 170 assassinatos, entre outros graves problemas de segurança."Já estão na cidade membros da Força Nacional de Segurança Pública, assim como o Exército brasileiro, que garantem a ordem e integridade de todos que estão em Fortaleza", diz trecho da nota publicada pelo Fortaleza no dia da chegada dos argentinos."O clube local e as autoridades de segurança garantem, absolutamente, a normal ocorrência da partida entre Fortaleza x Independiente e o bem estar dos torcedores que estarão na Arena Castelão na próxima quinta-feira", acrescenta.No duelo de ida, na Argentina, o Independiente levou a melhor ao bater o Fortaleza por 1 a 0. O time tricolor agora precisa de uma vitória por 2 a 0 para avançar direto à segunda fase —se vencer por 1 a 0, o duelo vai para os pênaltis.O Fortaleza estará desclassificado com qualquer outra vitória por um gol de diferença, uma vez que há gol qualificado. Empates também beneficiarão os argentinos.