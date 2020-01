Em jogo de atacantes de Tite, Gabriel Jesus faz dois e City vence

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus foi o nome do jogo na vitória por 2 a 1 do Manchester City sobre o Everton nesta quarta-feira (1º). O brasileiro fez os dois gols do time de Guardiola, que jogava em casa, e saiu aplaudido de campo em mais um capítulo de sua subida de produção ao longo desta temporada. Ele chegou ao oitavo gol no Campeonato Inglês e tem aproveitado as chances que aparecem para jogar.O gol do Everton também foi de um atacante brasileiro que costuma ser convocado para seleção. Richarlison marcou quando o time perdia por 2 a 0. No jogo que colocou dois jogadores que são opções ofensivas de Tite, ambos corresponderam. Mas a vitória foi do time que tem Gabriel Jesus.O primeiro gol dele ocorreu no começo da etapa completar. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu na entrada da área e dominou limpando a marcação de Holgate. O lance sobrou limpo para o chute de perna direita no ângulo esquerdo do goleiro Pickford, que chegou a resvalar na bola, mas sem evitar que o placar fosse aberto.O jogo estava encardido, mas Gabriel Jesus tratou de aliviar a situação aos 12 do segundo tempo. Mahrez teve liberdade para avançar na faixa central do campo e achou o brasileiro na grande área. O atacante ajeitou o corpo para bater de esquerda no canto direito e ampliou a vantagem.Richarlison acabou com a folga no placar aos 25 minutos do segundo tempo. Bravo, goleiro do City, saiu jogando de forma arriscada e perdeu a posse de bola. A jogada terminou com Walcott batendo cruzado. A bola desviou e sobrou limpa para o atacante brasileiro descontar.O gol poderia ser o incentivo para o Everton partir para cima do adversário, mas foi o City que passou a tomar conta da partida. Os donos de casa dominaram as ações e até criaram chances de ampliar a vantagem. O gol não saiu e o resultado foi 2 a 1 para os comandados de Guardiola.A vitória levou o Manchester City aos 44 pontos, o que coloca a equipe na terceira posição da tabela. O vice-líder é o Leicester, que está um ponto a frente, mas alcançar o líder Liverpool é uma tarefa bem mais difícil porque o time de Firmino e companhia está com 55 pontos e tem duas partidas a menos que os concorrentes. O Everton permaneceu com 25 pontos e está na décima colocação.Um fato que precisa ser destacado foi a ausência do brasileiro Ederson. O goleiro do Manchester City não foi ao gramado porque está doente e teve de ser preservado. Por causa da longa sequência de jogos no Campeonato Inglês nesta época de festas, o treinador Pep Guardiola poupou vários jogadores como David Silva, Agüero, Bernardo Silva e Sterling.