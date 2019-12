Em início do Paulista, Santos terá menos jogos que a Inter de Limeira em TV aberta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou na quinta-feira (26) o desmembramento das rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista do próximo ano, com datas, horários e transmissões. O ponto de curiosidade da tabela é a situação do Santos.O clube alvinegro terá apenas um jogo transmitido pela Globo, única emissora com direitos para a TV aberta, número menor que da Inter de Limeira, que terá seus duelos com Corinthians e Palmeiras exibidos no canal. O time da Vila Belmiro passará na Globo na sétima rodada, contra o Ituano, no sábado de Carnaval.Já o Palmeiras lidera o ranking de clubes que terão seus duelos exibidos em rede aberta. O time de Vanderlei Luxemburgo terá cinco jogos transmitidos pela Globo, sendo dois clássicos: contra São Paulo e Corinthians. Os demais serão contra Bragantino e Mirassol, além do já citado confronto com a Inter de Limeira.A quantidade é expressivamente maior que Corinthians e São Paulo, que terão três jogos cada, incluindo os já citados confrontos contra o time alviverde.Assim como ocorreu neste ano, a Globo não transmitirá jogos nas duas quartas-feiras de janeiro, que correspondem à primeira e à terceira rodada da competição. Em 2019, a atitude foi tomada para fortalecer o pay-per-view e preparar a estreia do novo horário do futebol no meio de semana, às 21h30.As transmissões dos mata-matas do Paulista serão divulgadas apenas após o término da primeira fase. Já é certo que o torneio será encerrado em 26 de abril.Confira os jogos que serão transmitidos pela Globo na primeira fase do Paulista:2ª rodada: Palmeiras x São Paulo (26/01)4ª rodada: Bragantino x Palmeiras (02/02)5ª rodada: Corinthians x Inter de Limeira (09/02)6ª rodada: Palmeiras x Mirassol (16/02)7ª rodada: Ituano x Santos (22/02)8ª rodada: São Paulo x Ponte Preta (01/03)9ª rodada: Botafogo-SP x São Paulo (08/03)10ª rodada: Inter de Limeira x Palmeiras (15/03)11ª rodada: Corinthians x Palmeiras (22/03)12ª rodada: Oeste x Corinthians (01/04)