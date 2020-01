Em homenagem a Kobe Bryant, times da NBA seguram a bola por 24 segundos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astro da NBA Kobe Bryant, morto neste domingo (26) em um acidente de helicóptero, foi homenageado em partida da liga, do San Antonio Spurs contra o Toronto Raptors, em San Antonio, no Texas.No primeiro lance do jogo, Fred VanVleet, do Raptors, segurou a bola até que o time levasse uma falta por não ter lançado a bola à cesta do adversário em 24 segundos, uma das regras do basquete. Bryant usou a camisa 24 durante a maior parte de sua carreira no Los Angeles Lakers.Ao ganhar a posse da bola, o Spurs repetiu a ação. Enquanto isso, a torcida, em pé, ovacionava Bryant.Foi contra o Toronto Raptors que Bryant fez sua maior pontuação em um único jogo. Em 2006, ele marcou sozinho 81 dos 122 pontos do Lakers.O ex-jogador também recebeu homenagens em outra partida. O telão do estádio Pepsi Center, em Denver (Colorado), exibiu uma foto do jogador com a data de seu nascimento e morte, enquanto toda a arena ficou com as luzes apagadas. A homenagem aconteceu antes da partida do Denver Nuggets contra o Houston Rockets, pela NBA.Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores da liga de basquete dos EUA, tendo obtido diversos recordes ao longo dos seus 20 anos de carreira.