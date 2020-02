Em gramado encharcado, Corinthians fica no empate com o Santo André em Itaquera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um encharcado pela chuva, quase impedindo a prática de um bom de um bom futebol, o Corinthians não conseguiu passar de um empate com o Santo André, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (26).O campo da arena alvinegra, em Itaquera, foi bastante castigado pela forte chuva que caiu em São Paulo, sobretudo a partir dos 30 minutos do primeiro tempo da partida.Três minutos antes do temporal, o time do ABC havia aberto o placar com Ronaldo, após cobrança de falta da direita, desviada de cabeça pelo camisa 9 do Santo André.Logo depois do gol, começou a chover e a drenagem do estádio não conseguiu deixar o campo em condições de fazer a bola rolar.Em vez de passes, os jogadores eram obrigados a dar chutões em direção ao campo de ataque e brigar por bolas pelo alto, situação que deu pouco trabalho aos goleiros.Mas foi em uma bola pelo alto que o Corinthians conseguiu empatar, já aos 47 minutos do segundo tempo, com Boselli, após cobrança de escanteio.Mesmo assim, o clube se justificou pelas condições do gramado. "O Sport Club Corinthians Paulista informa que a drenagem no gramado da Arena está funcionando normalmente. No entanto, o volume de chuva nesta noite, num curto intervalo de tempo, e na cidade nos últimos dias dificilmente a drenagem do gramado."O obstáculo foi um dificultador a mais na busca do time de Tiago Nunes por sua terceira vitória no Estadual, na oitava rodada. Com o empate,o Corinthians segue com oito pontos, na segunda posição do grupo D, sem vencer no campeonato desde a quarta rodada.Ainda com um jogo a disputar nesta rodada, Bragantino e Ferroviária podem tomar a posição dos corintianos, aumentando a pressão sobre a equipe alvinegra.O Sandro André lidera a Chave B, com 21 pontos, no momento, com cinco pontos a mais do que o Palmeiras, o segundo colocado, com um jogo a menos.Estádio: Itaquerão, no RioJuiz: Salim Fende ChavezAssistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaCartões amarelos: Fagner, Yony González (COR); Rodrigo (STA)Gols: Ronaldo (STA), aos 27min do 1º tempo; Boselli (COR), aos 47min do 2º tempoCORINTHIANSWalter; Fagner, Gil, Pedro Henrique, Lucas Piton; Gabriel (Everaldo), Cantillo, Luan; Yony González (Boselli), Pedrinho (Janderson) e Vagner Love. T.: Tiago NunesSANTO ANDRÉFernando Henrique; Ricardo Luz, Rodrigo, Luizão, Marlon; Dudu Vieira, Nando Carandina, Vitinho (Zé Antônio); Douglas Baggio (Ramon), Branquinho e Ronaldo. T.: Paulo Roberto Santos