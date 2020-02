Em formação, Fluminense e Botafogo buscam 2ª vitória em clássicos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Maracanã, pela última rodada da primeira fase da Taça Guanabara. Com reformulações em andamento, ambos os times buscam a segunda vitória em clássicos neste primeiro turno do Campeonato Carioca.O Fluminense foi o responsável por impor a única derrota do Flamengo nesta etapa do estadual —o triunfo por 1 a 0 foi garantido com gol de Nenê. Já o Botafogo derrotou o Vasco pelo mesmo placar. E o triunfo diante dos reservas cruzmaltinos foi obtido graças a um gol no fim da partida marcado pelo jovem Igor Cássio.O mais importante nesse momento, porém, é o quebra-cabeça que os treinadores precisam resolver para embalar na temporada. Do lado do Flu, Odair Hellmann vem sentindo dificuldade na articulação de jogadas. E por isso, pode contar com estreias importantes no clássico. O meia Paulo Henrique Ganso passou por um período de ênfase à condição física e pode estrear. Além disso, Wellington Silva, que voltou de empréstimo do Inter também tem condições de atuar."A gente precisa evoluir o mais rápido possível com tempo ou sem tempo para treinar. A gente precisa encontrar, vai encontrar e está encontrando fórmulas e soluções para que a gente possa sempre melhorar, estancar uma situação de dificuldade", afirmou Hellmann.Apesar das novas opções, a única novidade entre os titulares deve ser o atacante Marcos Paulo, que nesta semana recebeu uma proposta de transferência para o futebol russo. Com isso, Matheus Alessandro deve ir para o banco.Do lado do Botafogo, que está em festa pela chegada do meio-campista japonês Honda, Alberto Valentim já definiu sua formação preferida. No entanto, sofre com a falta de opções. Diante do Fluminense, Luiz Fernando deve seguir como desfalque por causa de uma infecção respiratória. Assim, uma formação com quatro jogadores de meio-campo pode ser mantida. Pedro Raul é dúvida, mas o treinador acredita que ele terá condições de atuar no Maracanã.Com seu time titular em campo, o Botafogo está invicto na temporada. Com reservas, a equipe perdeu as duas primeiras partidas na Taça Guanabara. Depois, emendou três triunfos que o recolocaram na disputa pela classificação para a semifinal. Na última quarta-feira (5), arrancou um empate com o Caxias, fora de casa, classificando-se para a segunda fase da Copa do Brasil.FLUMINENSEMuriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Hudson, Henrique e Yago Felipe; Marcos Paulo, Nenê e Miguel. T.: Odair HellmannBOTAFOGOGatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário; Luís Henrique e Pedro Raul. T.: Alberto ValentimEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Horário: 16h deste domingoÁrbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)